Владивостокцев призывают отказаться от сигарет
Мероприятие по профилактике табакокурения проведут во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Мероприятие по профилактике табакокурения проведут во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Анкетирование о вреде употребления табака, видеоролики и раздаточный материал призовут горожан отказаться от курения сигарет.
Участники акции смогут также получить индивидуальные консультации
Акции «Хочешь долго жить — просто брось курить!» состоится в актовом зале МГУ имени Г. И. Невельского (учебный корпус № 1). Начало в 15:30, сообщает администрация Владивостока.
Михаил Грач.