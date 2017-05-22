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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокцев призывают отказаться от сигарет

Мероприятие по профилактике табакокурения проведут во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Анкетирование о вреде употребления табака, видеоролики и раздаточный материал призовут горожан отказаться от курения сигарет.

Участники акции смогут также получить индивидуальные консультации врача-нарколога и пульмонолога. А завершится мероприятие тематической викториной, победители которой получат в подарок абонементы в фитнес-центр, бассейн и тренажерный зал.

Акции «Хочешь долго жить — просто брось курить!» состоится в актовом зале МГУ имени Г. И. Невельского (учебный корпус № 1). Начало в 15:30, сообщает администрация Владивостока.

Михаил Грач.

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