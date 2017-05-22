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04:27 (мск), источник: Вести Приморье

Фестиваль «Красота без границ» прошёл во Владивостоке

Зрители увидели необычные инклюзивные танцы, где здоровый человек танцует с особенным человеком, человеком с ограниченными возможностями. Люди с различными видами инвалидности продефилировали в одежде от известных дальневосточных дизайнеров: Александра Варлакова, бренда Матина — Валиева, дизайнерского бюро ЛГубаревой и магазинов модной одежды Владивостока «Allure» и «ROLLMANN».

Фестиваль «Красота без границ» прошёл 20 мая в зале «Андеграунд» ВГУЭС и объединил самых разных, но обязательно талантливых участников, возможности которых по-настоящему безграничны! Организатором фестиваля выступила Дальневосточная организация инвалидов «Ковчег».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на помощника депутата Думы г. Владивостока Артема Моисеенко Ксению Иванову, на фестивале организаторы продемонстрировали самые яркие таланты участников и показали самые лучшие интересные творческие моменты для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью участников. Фестиваль объединил различные стили и направления в музыке, моде и танцах. Зрители увидели необычные инклюзивные танцы, где здоровый человек танцует с особенным человеком, человеком с ограниченными возможностями. Эти танцы — удивительный способ взаимодействия партнеров на сцене! Люди танцуют больше душой, и не важно, при этом, каковы его физические возможности. Подобные танцы показывают, что все равные, хоть и такие разные.

Люди с различными видами инвалидности продефилировали в одежде от известных дальневосточных дизайнеров: Александра Варлакова, бренда Матина — Валиева, дизайнерского бюро ЛГубаревой и магазинов модной одежды Владивостока «Allure» и «ROLLMANN».

Выступления творческих коллективов города и края никого не оставили равнодушными. Это и дети из коррекционной школы-интерната 1 вида для слабослышащих детей, и воспитанники Седанкинской школы-интерната для престарелых и инвалидов, Уссурийского социально-реабилитационного центра.

«Одной из важных задач, которые мы поставили себе, организовывая наш праздник — это поддержка молодых талантов с ограниченными возможностями здоровья, содействие развитию их творчества, — говорит Артем Моисеенко, депутат Думы г. Владивостока, президент организации инвалидов «Ковчег». — Мы надеемся, что интерес к фестивалю будет расти с каждым годом все больше и больше! Нашим фестивалем «Красота без границ» мы хотели укрепить дружеские и творческие связи между людьми без разделения каких-либо возможностей, показать таланты наших участников, чтобы в дальнейшем содействовать развитию их творчества. Мы хотим привлечь внимание общественности и властей к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и вдохновить всех, кто хочет выйти за рамки своего привычного замкнутого круга, попробовать жить иначе, и, не просто жить, а жить с удовольствием на гордость самим себе и на радость окружающим!

Как меняемся мы — так меняется мир к лучшему! И так меняются те, кто находится рядом с нами!

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