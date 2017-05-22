«Чего вы ждете?»: «Ночь музеев» во Владивостоке посетили тысячи горожан

Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.

Владивосток присоединился к международной акции «Ночь музеев» в минувшую субботу, 20 мая. Более 10 городских площадок с раннего утра и до часу ночи встречали гостей «Ночи музеев» экскурсионными программами, лекциями, интеллектуальными играми, новыми экспозициями и концертными номерами. Самую масштабную программу к акции подготовил краевой музей имени Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia.

В «Ночь музеев» музей Арсеньева задействовал все четыре площадки — главный корпус, музей города, Дом путешественника и Дом чиновника. Также для горожан работала площадка под открытым небом на Светланской — здесь развернулся маркет и фудкорт, а вечером показывали фильм.

— В этом году площадки «Ночи музеев» работали до часа ночи, и предложили достаточно обширную программу для любой аудитории — и для детей, и для молодежи, и для взрослых, кому интересна история нашего края. В этом году «Ночь музеев» прошла в музее Арсеньева под слоганом «Чего вы ждете?». Этим мы хотим сказать, что не надо ждать «Ночи музеев», чтобы прийти в музей, сюда можно прийти в любое время, потому что мы работаем 365 дней в году и постоянно обновляем наши экспозиции и программу. Здесь всегда есть, на что посмотреть, — рассказала заместитель директора по развитию музея им. Арсеньева, куратор «Ночи музеев» Евгения Семёнова.

«Ночь музеев» в музее им. Арсеньева порадовала горожан обновленной программой — пять новых выставок в музее города и в главном корпусе музея, показ диафильмов, пешеходные экскурсии и (впервые в программе «Ночи музеев») игровой маршрут по залам музея «Семейный лабиринт».

В выставочных залах сотрудники музея проводили авторские экскурсии — археолог Максим Якупов рассказывал об истории поселения Черепаха и раскопках в Приморье в зале «Черепаха-13: мир людей и вещей», хранитель фондов музея Петр Алекандров рассказал о Первой мировой войне в зале «Первая. Забытая», а руководитель отдела исследования музея Вера Кавецкая рассказала о новой выставке «Пермские боги» — коллекции легендарных скульптур. Авторские экскурсии по археологическим залам проводили хранитель фондов музея Наталья Панкратева и кандидат исторических наук Станислав Прокопец.

К «Ночи музеев» в 2017 году музей Арсеньева подготовил широкую детскую программу — квесты, детские экскурсии, показ диафильмов, и конечно, «Семейный лабиринт». Принцип этой программы — превратить прогулку по музею в увлекательную игру. Семьи, которые пришли в музей Арсеньева с детьми, получали задания и вопросы, связанные с историей города и края, а в конце экскурсии — сертификат от музея Арсеньева. Такая программа пользуется большой популярностью, а в «Ночь музеев» была интегрирована впервые.

Вечером программа «Ночи музеев» была посвящена истории и этнографии края. В доме Путешественника Артем Коваленко рассказал о жизни Владимира Арсеньева, гостям показали фильмы Александра Литвинова о жизни удегейцев. В музее города читали «Сказки с молоком», а в доме чиновника Суханова показывали и рассказывали о Владивостоке революционного времени и семья Янковских.

В 2017 году Владивосток присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев» в 12 раз. В акции приняли участие более 10 городских площадок — Приморская государственная картинная галерея, музей Арсеньева, ЦСИ «Заря», музей исторической техники и другие. Ни одна из них не осталась без зрителя — в «Ночи музеев» приняли участие тысячи горожан.