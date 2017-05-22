К середине недели в Красноярск придет жара под 30 °C

На предстоящей неделе в Красноярске установится переменчивая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 22 мая, потеплеет до +18…+21°C. Весь день в городе будет светить солнце. Западный ветер усилится до 7 м/с.

Во вторник, 23 мая, будет еще теплее. Синоптики прогнозируют до +19…+26°C. В первой половине дня ожидается переменная облачность. Тучи рассеются только ближе к вечеру. Ветер стихнет до 5 м/c.

В среду, 24 мая, метеорологи обещают потепление до +27°C. Вечером воздух прогреется до +22°C. Погода в этот день будет ясной и солнечной. Осадков не прогнозируется. Ветер снова усилится и будет дуть с порывами до 8 м/c.

Отметим, что уже в четверг, 25 мая, в Красноярске пойдут дожди. Пасмурная погода продержится в городе до конца недели. Среднесуточные температуры будут держаться на отметке +7…+17°C.