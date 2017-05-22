Еще один детский сад и школу построят в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в 2017 году на сферу образования дополнительно направят 186 миллионов рублей.

«Средства пойдут, в том числе, и на строительство новых объектов образования. Так, в Большом Камне на улице Гагарина построят новый детский сад на 280 мест, а в микрорайоне “Междуречье” в Уссурийске — школу на 110 мест. На эти цели из краевого бюджета направлено более 70 миллионов рублей», — сообщила директор департамента финансов Татьянf Казанцевf.

Отметим, сейчас в Приморье уже начато строительство новых школ в селах Светлая Тернейского района и Новолитовск Партизанского района Приморья.