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05:26 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один детский сад и школу построят в Приморье

Новый детский сад на 280 мест в Большом Камне и школу в Уссурийске на 110 мест построят в Приморье. Средства на это направят из краевого бюджета.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в 2017 году на сферу образования дополнительно направят 186 миллионов рублей.

«Средства пойдут, в том числе, и на строительство новых объектов образования. Так, в Большом Камне на улице Гагарина построят новый детский сад на 280 мест, а в микрорайоне “Междуречье” в Уссурийске — школу на 110 мест. На эти цели из краевого бюджета направлено более 70 миллионов рублей», — сообщила директор департамента финансов Татьянf Казанцевf.

Отметим, сейчас в Приморье уже начато строительство новых школ в селах Светлая Тернейского района и Новолитовск Партизанского района Приморья.

Кроме того, дополнительные средства также пойдут на компенсации родителям, чьи дети находятся на домашнем обучении, — 17,4 миллионов рублей. В селах Кокшаровка Чугуевского района и Сергеевка Пограничного района установят новые окна. Еще семь миллионов рублей направят на приобретение трех автобусов для перевозки воспитанников Центров содействия семейного устройства детей-сирот в Арсеньеве и Спасске-Дальнем, а также для Арсеньевской специальной общеобразовательной школы.

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