Еще один детский сад и школу построят в Приморье
Новый детский сад на 280 мест в Большом Камне и школу в Уссурийске на 110 мест построят в Приморье. Средства на это направят из краевого бюджета.
Новый детский сад на 280 мест в Большом Камне и школу в Уссурийске на 110 мест построят в Приморье. Средства на это направят из краевого бюджета.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
«Средства пойдут, в том числе, и на строительство новых объектов образования. Так, в Большом Камне на улице Гагарина построят новый детский сад на 280 мест, а в микрорайоне “Междуречье” в Уссурийске — школу на 110 мест. На эти цели из краевого бюджета направлено более 70 миллионов рублей», — сообщила директор департамента финансов Татьянf Казанцевf.
Отметим, сейчас в Приморье уже начато строительство новых школ в селах Светлая Тернейского района и Новолитовск Партизанского района Приморья.
Кроме того, дополнительные средства также пойдут на компенсации родителям, чьи дети находятся на домашнем обучении, — 17,4 миллионов рублей. В селах Кокшаровка Чугуевского района и Сергеевка Пограничного района установят новые окна. Еще семь миллионов рублей направят на приобретение трех автобусов для перевозки воспитанников Центров содействия семейного устройства