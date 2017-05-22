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05:45 (мск), источник: RIGMA.INFO

Президентский оркестр из Казахстана присоединится к «Амурским волнам»

Международный военно-музыкальный фестиваль стартует на этой неделе.

Биг Бэнд Президентского оркестра Службы государственной охраны полка «Айбын» Республики Казахстан примет участие в международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего мероприятие объединит 12 коллективов из четырёх стран.

В этом году хабаровчане и гости краевой столицы смогут увидеть красочное шествие участников фестиваля и выступления оркестров в концертных залах, городских парках и на площадях города. Помимо традиционной программы зрителей ждёт много сюрпризов и ярких впечатлений.

В VI Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» примут участие Оркестр кельтских волынок и барабанов, Центральный оркестр Вооруженных сил Монголии и Биг Бэнд Президентского оркестра Службы государственной охраны полка «Айбын» Республики Казахстан.

Из российских участников по традиции на фестивале выступят оркестры Восточного военного округа, ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Впервые на площадках фестиваля можно будет оценить выступления военного оркестра Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. С большой концертной программой выступит Центральный военный оркестр министерства обороны РФ. 27 мая в Городском дворце культуры состоится единственный концерт победителя и лауреата международных конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University — KMU (Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) и Центрального военного оркестра Минобороны России под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина.

31 мая в Хабаровском краевом музыкальном театре пройдет творческий вечер, посвященный народному артисту Российской Федерации Валерию Халилову, художественному руководителю фестиваля, трагически погибшего в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.

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Президентский оркестр из Казахстана присоединится к «Амурским волнам»
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