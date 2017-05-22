В Хабаровском крае стартовал летний сезон школьных и студенческих отрядов

В Хабаровском крае состоялась торжественная церемония открытия трудового семестра школьных и студенческих отрядов. В мероприятии приняли около 1500 тысяч учащихся школ, студентов, руководителей различных образовательных учреждений.



Напомним, численность отрядного движения студентов этим летом составит 1400 человек — что на 200 человек больше, чем в прошлом году. Количество трудовых направлений также возросло. Так, в новом отряде «Медицинский» студенты, обучающиеся по профильному направлению, смогут подработать санитарами в больницах края.



Впервые в этом году студентов привлекут к различным мероприятиям по благоустройству дворовых территорий в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Наиболее востребованными традиционно остаются отряды «Проводник», «Вожатый», «Путина».



Всего в этот трудовой семестр будут доступно 13 направлений.



«Популярность отрядного движения в крае продолжает расти. В этом году у нас свыше 1000 студентов будут задействованы в различных направлениях по всему Дальнему Востоку. Вознаграждение за труд будет достойным в зависимости от фронта работ. Бойцы студенческих отрядов получат такую же заработную плату, как и другие работники схожей квалификации», — отметил и.о. председателя комитета по молодежной политике Правительства края Иван Джуляк.



Он добавил, что к работам многие ребята приступят уже в июне. Завершится студенческий трудовой семестр в конце сентября.



Кроме того, этим летом на социально значимых объектах города будет работать 121 трудовой отряд старшеклассников. Всего около 2 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Они займутся благоустройством дворов и прочих городских территорий, проведением культмассовой и спортивной работы на жилмассивах, работа с детьми, оказанием помощи ветеранам, социальной работой с отдельными категориями населения.



Более подробную информацию об участии в молодежном трудовом движении можно получить в Хабаровском региональном отделении «Российских Студенческих Отрядов» по телефону: (4212) 67−13−02.