Тридцатиградусная жара придёт в Новосибирск до середины недели, об этом сообщают синоптики.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в понедельник столбик термометра покажет +28°C, пасмурно.

В ночь на вторник температура составит +22°C, днем +30°C, облачно с прояснениями.

В ночь на среду столбик термометра покажет +13°C, днем +26°C, облачно с прояснениями.

Ночью в четверг температура составит +9°C, днем +16°C, небольшой дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +14°C, пасмурно.

В ночь на вторник температура составит +15°C, днем +28°C, ясно.

В ночь на среду столбик термометра покажет +22°C, днем +22°C, пасмурно.

Ночью в четверг температура составит +9°C, днем +16°C, небольшой дождь.