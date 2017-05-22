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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицы Уфы затопило после дождя

В город пришли первые ливни.

Дожди, которые пришли в башкирскую столицу на прошлой неделе, достигли пика вчера, 21 мая. В некоторых районах Уфы ливень шел практически весь день. В результате под водой оказались многие улицы города.

Так, по сообщениям подписчиков сообщества «БашДТП», серьезно затопило улицы Интернациональную и Александра Невского. Автомобили передвигались, словно по реке. На перекрестках образовалась серьезная пробка.

На улице Мубарякова из-за сильного ветра упало несколько деревьев. А на улице Колгуевской ливневые потоки и вовсе образовали опасную яму глубиной около тридцати сантиметров.

К утру понедельника ситуация в большинстве районов города наладилась.

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