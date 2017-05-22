Глава района в косоворотке и с лукошком лично посеял хлеб

Для 800 гектаров полей, что ежегодно распахивает фермер из деревни Вятка Кыштовского района Иван Филоненко, эти пять соток — капля в море. Но посевная-2017, рассказал корреспонденту VN.ru фермер, запомнится ему именно этим клочком: такого его поля еще не видели.

Источник: VN.ru

Десятки мужчин и женщин в платках и косоворотках, с красными знаменами и лукошками, бросают зерна в борозду и затем, как десятки лет назад, тянут за собой борону. Молитвы отца Александра и святая вода. Так стартовал проект «Праздник Нового хлеба» — реконструкция старинного обряда, приуроченного к окончанию сева и сбору урожая. Проект разработан Социально-культурным центром Кыштовского района при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и областного Дома народного творчества. С песнями и молитвами — на посевную. Сегодня — его первый этап: «Поле в красной косынке». Люди собрались отовсюду — из Кыштовки, Колбасы, Усманки, Николаевки, Камышинки, Еремино, Альменево, Орловки и не только. В душегрейках, фуфайках, сапогах и цветастых платках (судя по всему, по моде второй половины сороковых, запечатленной в «Кубанских казаках»), и, конечно, красных косынках и национальных костюмах они собираются на площади Красных партизан. В центре — соха (предоставленная краеведческим музеем). Соху чествуют давно ставшими народными песнями сороковых-пятидесятых, здесь де — красно-молоткастые знамена и транспаранты «Будет хлеб — будет и песня», «Хлеб — всему голова».

Источник: vn.ru

Колонна участников идет к автобусу: там — поле фермера Филоненко, где будут чествовать уже «бороздыньку». Выгрузились и той же колонной, с песней «Мы — пионеры, дети рабочих», с флагами и гармонью — к полевому стану. Перед тем как пойти к борозде — борщ: ведь известно — как поешь, так и поработаешь. На столе — да, пластиковые тарелки и стаканчики, но есть и крынка, и здоровенный водогрейный агрегат (выпущен в 1981 году, но вполне потянет и на 60−70 гг.). Еда — национальная: тут тебе и сало, и огурцы. Есть чем и душу согреть. В вышиванках и косоворотках — и районное руководство, и гости праздника: чтобы лучше почувствовали атмосферу «нового хлеба». В лукошки насыпают пшеницу: первые борозды отвели главе района Николаю Кузнецову, рядом — председатель райсовета Андрей Щевровский и глава Кыштовского сельсовета (в чьих границах находится это поле) Николай Шипчин. Следом — представители национальностей, проживающих в районе. Это русские, татары, эстонцы, белорусы, чуваши, украинцы. Словом, «люди, которые знают цену словам «мир, дружба, родина, хлеб», как сказала ведущая праздника Людмила Дурнева. Мода 50-х возвращается. «Ну, с Богом!» — сеятели пошли по полю: разбрасывают зерно, а следом — двое, впрягшиеся в борону. И за спинами — гармонь и песни: тут тебе и «выходил на поля молодой агроном» и «хлеб всему голова».

Источник: vn.ru