ККБ № 2 в Хабаровске готовится к приему пассажиров самолета «Хабаровск-Москва»

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia.

Пассажиров самолета «Хабаровск-Москва» в случае аварийной посадки и при необходимости примут в ККБ№ 2. Как сообщила ИА AmurMedia заместитель главврача Наталья Гараева, для приема пассажиров в учреждении имеется все необходимое.

— Наша больница всегда готова к приему пострадавших. Это наша обычная практика. Мы надеемся, что посадка пройдет нормально и пострадавших не будет, — сообщила Наталья Гараева.

Согласно ТТХ самолета, лайнер может вмещать от 265 до 440 пассажиров. От пассажиров поступает информация, что почти все места в кружащем над городом самолете заняты.

Напомним, самолет, вылетевший в Москву из Хабаровска, сейчас находится над городом и готовится к аварийной посадке после выработки топлива. Ориентировочное время аварийной посадки ранее озвучивалось в 13.35. Однако позже поступила информация, что время посадки откладывается.

Аэробусу А330−343 — 1345 — 5 лет. С конвейера он сошел в сентябре 2012 года, принадлежит компании «Аэрофлот». Компания содержит всего 17 таких самолетов.