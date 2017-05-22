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07:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Самолет «Хабаровск — Москва» снизился до 100 м, пошел на второй заход

Об этом сообщают пассажиры, находящиеся на борту самолета.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 мая, AmurMedia Самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, снизился до 100 метров пролетел над аэропортом и пошел на второй заход. Об этом сообщают пассажиры, находящиеся на борту самолета, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, самолет Airbus А330 компании «Аэрофлот» взлетел в 10.35, после этого экипаж принял решение о возвращении обратно. Предположительно, причиной возврата стали проблемы с шасси.

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