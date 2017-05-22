Самолет «Хабаровск — Москва» снизился до 100 м, пошел на второй заход
Об этом сообщают пассажиры, находящиеся на борту самолета.
Об этом сообщают пассажиры, находящиеся на борту самолета.
Хабаровск, 22 мая, AmurMedia Самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, снизился до 100 метров пролетел над аэропортом и пошел на второй заход. Об этом сообщают пассажиры, находящиеся на борту самолета, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, самолет Airbus А330 компании «Аэрофлот» взлетел в 10.35, после этого экипаж принял решение о возвращении обратно. Предположительно, причиной возврата стали проблемы с шасси.