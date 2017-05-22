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09:24 (мск), источник: ТАСС

В США состоялась телепремьера нового сезона «Твин Пикс»

Ведущие американские СМИ положительно оценили продолжение сериала Дэвида Линча.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Премьера нового сезона культового телесериала «Твин Пикс» (Twin Peaks) американского режиссера Дэвида Линча состоялась в воскресенье в США. Две серии были показаны в эфире телеканала Showtime компании CBS.

Критики довольны

Ведущие американские СМИ в целом дали однозначно положительную оценку долгожданному продолжению.

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В частности, кинокритик газеты The New York Times Джеймс Понивозик указал, что новый «Твин Пикс» сохранил способность «превращать телевизор в излучающий молчаливую угрозу портал, из которого в любой момент может вырваться нечто ужасное или чудесное». «В оригинальном “Твин Пикс” все строилось на двух вопросах: “Кто убил Лору Палмер?” и “Что за чертовщину я смотрю?” — подчеркнул Понивозик. — В продолжении первый вопрос уже не стоит, однако заставить вас задаваться вторым оно по-прежнему может».

Кинокритик журнала The Hollywood Reporter Даниэль Файнберг, в свою очередь, отметил: «Первые два часа нового “Твин Пикс” Дэвида Линча тревожные, странные, смешные, на них практически невозможно написать рецензию». Автор констатирует, что современную аудиторию труднее заинтересовать сюжетами, основанными на сюрреализме, чем в 1990 году, когда начали показывать первый сезон «Твин Пикс», однако новые две серии внушают ему оптимизм.

Стартовавший сезон, который будет состоять из 18 серий, вышел после длительного перерыва. Так, показ последней серии второго выпуска в США в эфире телеканала ABC завершился в 1991 году. При этом, сам Линч в интервью The New York Times, опубликованном на прошлой неделе, подчеркнул, что «во втором сезоне все стало глупо и бестолково; стало смешно».

Без ностальгии

О планах снять продолжение сериала было объявлено в 2014 году.

Сериал
8.0
Твин Пикс

В новых сериях появятся актеры, снимавшиеся в прежних выпусках, в их числе Кайл Маклахлен. Многие исполнители новые, в частности, это Джим Белуши, Наоми Уоттс, Майкл Сера, Лора Дерн. По сведениям СМИ, создатели приложили немалые усилия, чтобы журналисты заранее не узнали сюжет новых серий. Так, актерам раздали только те фрагменты сценария, которые касались их ролей. Им было запрещено обсуждать работу над сериалом с прессой.

Сценарист «Твин Пикс» Марк Фрост незадолго до премьеры заявил агентству Reuters, что новые серии «должны стать самобытными, такими же ошеломляющими, разнообразными и затягивающими, как это было в начале». «Никто не пытался предаваться ностальгии, это была попытка сделать шаг вперед в сюжетном и кинематографическом плане», — добавил он.

В России премьера сериала состоится на канале ТВ-3. «Телеканал ТВ-3 приобрел у компании CBS Studios International права на показ нового сезона “Твин Пикса” Дэвида Линча. Премьера на ТВ-3 состоится через 24 часа после премьеры сериала в Штатах», — сообщили в апреле представители телеканала. Продолжение будут показывать в фирменной озвучке канала.

О сериале

Фоторепортаж
Добро пожаловать в «Твин Пикс»

Первая серия сериала «Твин Пикс», созданного режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом, вышла в США в 1990 году. Действие происходит в вымышленном городке Твин Пикс в штате Вашингтон. Сотрудник ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Ее смерть оказывается связанной с чередой мистических явлений и событий, а жизнь маленького городка — не такой мирной и спокойной, какой кажется на первый взгляд.

Было снято два сезона и один полнометражный фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992). В 1991 году «Твин Пикс» получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал, а актеры Кайл Маклахлен и Пайпер Лори были отмечены как лучшие актер и актриса второго плана. В 2007 году журнал Time включил сериал в число лучших телевизионных шоу всех времен.

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