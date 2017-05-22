В США состоялась телепремьера нового сезона «Твин Пикс»

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Премьера нового сезона культового телесериала «Твин Пикс» (Twin Peaks) американского режиссера Дэвида Линча состоялась в воскресенье в США. Две серии были показаны в эфире телеканала Showtime компании CBS.

Стыдные вопросы про «Твин Пикс» (без спойлеров!). Почему все говорят о сериале? Кто убил Лору Палмер? И кто такой Боб?

В частности, кинокритик газеты The New York Times Джеймс Понивозик указал, что новый «Твин Пикс» сохранил способность «превращать телевизор в излучающий молчаливую угрозу портал, из которого в любой момент может вырваться нечто ужасное или чудесное». «В оригинальном “Твин Пикс” все строилось на двух вопросах: “Кто убил Лору Палмер?” и “Что за чертовщину я смотрю?” — подчеркнул Понивозик. — В продолжении первый вопрос уже не стоит, однако заставить вас задаваться вторым оно по-прежнему может».

Кинокритик журнала The Hollywood Reporter Даниэль Файнберг, в свою очередь, отметил: «Первые два часа нового “Твин Пикс” Дэвида Линча тревожные, странные, смешные, на них практически невозможно написать рецензию». Автор констатирует, что современную аудиторию труднее заинтересовать сюжетами, основанными на сюрреализме, чем в 1990 году, когда начали показывать первый сезон «Твин Пикс», однако новые две серии внушают ему оптимизм.

Стартовавший сезон, который будет состоять из 18 серий, вышел после длительного перерыва. Так, показ последней серии второго выпуска в США в эфире телеканала ABC завершился в 1991 году. При этом, сам Линч в интервью The New York Times, опубликованном на прошлой неделе, подчеркнул, что «во втором сезоне все стало глупо и бестолково; стало смешно».

Без ностальгии

О планах снять продолжение сериала было объявлено в 2014 году.