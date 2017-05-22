Ученые: «легкие» сигареты могут повышать риск рака

По мере того как все больше людей в мире с годами отказывалось от курения, рос спрос и на «легкие» сигареты, говорит один из авторов исследования Питер Шилдс.

Фильтр с вентиляцией не уменьшает количество вредных веществ, вдыхаемых курильщиком, а лишь разбавляет их воздухом. Однако в 60-х годах, когда этот фильтр был изобретен, рекламные компании вывели его на рынок как «более здоровую» альтернативу сигаретам с обычным фильтром.

В то же время, на фоне общего снижения заболеваемости раком легких, количество случаев аденокарциномы легкого — рака, который ученые ассоциируют именно с «легкими» сигаретами — продолжает расти.

«Наши данные показывают явную связь между использованием вентиляционных отверстий в сигаретных фильтрах и ростом заболеваемости аденокарциномой, который мы наблюдаем в течение последних 20 лет. Вызывает большую озабоченность то, что эти вентиляционные отверстия используются почти во всех сигаретах, которые сегодня курят», — говорит Шилдс.

Перфорированный фильтр не уменьшает количество вредных веществ в табачном дыме, а позволяет курильщику делать большие затяжки, что, наоборот, приводит к тому, что в организм попадает большее количество канцерогенов, считают ученые.

«Табак в сигаретах с вентилируемым фильтром горит по-другому, образуя больше канцерогенов, а дым проникает глубже в легкие, в те части органа, где чаще всего образуется аденокарцинома», — рассказывает Шилдс.

Сегодня в США и Британии запрещено маркировать сигареты как «легкие» или «с пониженным содержанием смолы», однако ученые считают, что этого мало. Они выступают за полный запрет использования перфорированного фильтра.