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09:14 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые: «легкие» сигареты могут повышать риск рака

Сигареты с вентилируемым фильтром, считающиеся менее вредными, на самом деле могут увеличивать риск развития рака, полагают ученые. Рост популярности таких сигарет за последние десятилетия совпадает с ростом количества случаев аденокарциномы — самой распространенной формы рака легких, отмечают исследователи из университета Огайо.

Источник: Reuters

Фильтр с вентиляцией не уменьшает количество вредных веществ, вдыхаемых курильщиком, а лишь разбавляет их воздухом. Однако в 60-х годах, когда этот фильтр был изобретен, рекламные компании вывели его на рынок как «более здоровую» альтернативу сигаретам с обычным фильтром.

По мере того как все больше людей в мире с годами отказывалось от курения, рос спрос и на «легкие» сигареты, говорит один из авторов исследования Питер Шилдс.

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В то же время, на фоне общего снижения заболеваемости раком легких, количество случаев аденокарциномы легкого — рака, который ученые ассоциируют именно с «легкими» сигаретами — продолжает расти.

«Наши данные показывают явную связь между использованием вентиляционных отверстий в сигаретных фильтрах и ростом заболеваемости аденокарциномой, который мы наблюдаем в течение последних 20 лет. Вызывает большую озабоченность то, что эти вентиляционные отверстия используются почти во всех сигаретах, которые сегодня курят», — говорит Шилдс.

Перфорированный фильтр не уменьшает количество вредных веществ в табачном дыме, а позволяет курильщику делать большие затяжки, что, наоборот, приводит к тому, что в организм попадает большее количество канцерогенов, считают ученые.

«Табак в сигаретах с вентилируемым фильтром горит по-другому, образуя больше канцерогенов, а дым проникает глубже в легкие, в те части органа, где чаще всего образуется аденокарцинома», — рассказывает Шилдс.

Сегодня в США и Британии запрещено маркировать сигареты как «легкие» или «с пониженным содержанием смолы», однако ученые считают, что этого мало. Они выступают за полный запрет использования перфорированного фильтра.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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