Из Екатеринбурга выгнали четырнадцать узбеков и кубинца

Свердловские приставы за один раз депортировали сразу 26 иностранцев, попавшихся на нарушении миграционного законодательства. Как передает 22 мая корреспондент «АиФ-Урал», о проведенной операции ведомство отчиталось на своем официальном портале.

По данным регионального управления ФССП, под депортацию попали два гражданина Украины, два гражданина Таджикистана, три гражданина Кыргызстана, четыре представителя Азербайджана, четырнадцать граждан Узбекистана и один кубинец.

Всего с начала года свердловские приставы отправили на родину 532 иностранца, причем 127 человек получили билеты за счет российского бюджета.