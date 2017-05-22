Купальный сезон в Казани стартует 1 июня

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). С 1 июня откроется купальный сезон на муниципальных пляжах и в разрешенных местах отдыха. Об этом сообщил Начальник Управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани Фердинанд Тимурханов на «Деловом понедельнике». Это пляжи «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Нижнее озеро» и «Озеро Комсомольское» и три организованных места отдыха на берегах озер Лебяжье, «Изумрудное» и озера в Парке Победы. Они пройдут проверку комиссии Исполкома Казани 27 мая.

С началом купального сезона и по 30 августа на каждом муниципальном пляже и организованном месте отдыха будут дежурить по 4 спасателя городского ОСВОД и 1 медицинскому работнику. Режим работы с 9 часов утра и до 8 часов вечера. Всего дежурство будут осуществлять 60 спасателей, среди них 43 студента. Молодежь прошла о учение по программе «Матрос-спасатель».

Во избежании несчастных случаев на воде в неустановленных местах купания расположат аншлаги о запрете купания, обновят стенды с правилами поведения на воде, раздадут 28 тысяч листовок и плакатов. Также отдыхающие научатся на практике азам плавания и оказанию первой помощи.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что отсутствие утопающих на местах санкционированного отдыха у воды в течение пяти лет, говорит о многом.