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09:21 (мск), источник: АиФ Казань

Скончался народный артист Татарстана Рафик Тазетдинов

Виртуозный балалаечник скончался в возрасте 56 лет.

Народный артист РТ, заслуженный деятель культуры Татарстана, обладатель Гран-при Германии, Франции, Италии, виртуозный балалаечник, музыкант, певец Тазетдинов Рафик Закариевич скончался 21 мая, сообщает «Татар-информ».

О причинах смерти артиста не сообщается.

Тазетдинов Рафик Закариевич родился в 1961 году в деревне Ст. Какерли Дрожжановского района РТ.

В 1976 году поступил в Казанское музыкальное училище на отделение народных инструментов по классу балалайки. С 1984 г. по 1988 г. — учился в Казанской государственной академии культуры и искусства. С 1987 года преподавал в академии. В 1988 году выпустил первый аудиоальбом. 18 апреля 1994 г. артисту присваивается звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».

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