Скончался народный артист Татарстана Рафик Тазетдинов
Виртуозный балалаечник скончался в возрасте 56 лет.
Виртуозный балалаечник скончался в возрасте 56 лет.
Народный артист РТ, заслуженный деятель культуры Татарстана, обладатель
О причинах смерти артиста не сообщается.
Тазетдинов Рафик Закариевич родился в 1961 году в деревне Ст. Какерли Дрожжановского района РТ.
В 1976 году поступил в Казанское музыкальное училище на отделение народных инструментов по классу балалайки. С 1984 г. по 1988 г. — учился в Казанской государственной академии культуры и искусства. С 1987 года преподавал в академии. В 1988 году выпустил первый аудиоальбом. 18 апреля 1994 г. артисту присваивается звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».