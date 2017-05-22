Скончался народный артист Татарстана Рафик Тазетдинов

Народный артист РТ, заслуженный деятель культуры Татарстана, обладатель Гран-при Германии, Франции, Италии, виртуозный балалаечник, музыкант, певец Тазетдинов Рафик Закариевич скончался 21 мая, сообщает «Татар-информ».

О причинах смерти артиста не сообщается.

Тазетдинов Рафик Закариевич родился в 1961 году в деревне Ст. Какерли Дрожжановского района РТ.

В 1976 году поступил в Казанское музыкальное училище на отделение народных инструментов по классу балалайки. С 1984 г. по 1988 г. — учился в Казанской государственной академии культуры и искусства. С 1987 года преподавал в академии. В 1988 году выпустил первый аудиоальбом. 18 апреля 1994 г. артисту присваивается звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».