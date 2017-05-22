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09:58 (мск), источник: Интерфакс

«Нелюбовь» Звягинцева возглавила рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева сохраняет лидерство среди картин конкурса Каннского фестиваля согласно рейтингу критиков, опубликованному в понедельник в журнале Screen.

Российский фильм о супружеской паре, у которой в разгар тяжелого развода исчезает 12-летний сын Алёша, получила общую оценку в 3,2 балла.

Фильм
7.3
Нелюбовь
2017 / Россия, Бельгия, Германия, Франция / 2 ч. 7 мин.
драма

Выше всех «Нелюбовь» оценили критики из Италии, США, Великобритании и России.

Второе место делят между собой «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубена Остлунда — каждый заработал по 2,7 балла.

На третьем месте — «120 ударов в минуту» Робина Кампийо со средней оценкой в 2,5 баллов.

Следом идёт «История семьи Морровиц» в 2,4 балла режиссёра Ноя Баумбаха.

Последнее, восьмое место, критики отдали фильму «Молодой Годар» французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса; самую низкую оценку ему присудили критики из Франции и Италии.

Рейтинг фильмов составляется на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

Фильм «Нелюбовь» выйдет в российский прокат 1 июня.

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