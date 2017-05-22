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10:51 (мск), источник: Вести Иркутск

На фестивале «Лукоморье» в Ангарском районе победил мастер из Японии

В Ангарском районе завершился фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье». Победителем международного конкурса стал мастер из Японии Хикару Кодама.

Источник: Вести Иркутск

Его работа «Небеса и Земля» получила первый приз жюри. Автор пообещал вернуться в «Лукоморье» через год вместе с напарником. На фестивале также отметили команду скульпторов из Бразилии, она победила в номинации «За волю к победе». В этом году фестиваль в Савватеевке посетили 20 российских и десять международных команд. Была и экзотика, например из Зимбабве или Эквадора. Организаторы планируют перенести мероприятие на берег Байкала и в конце лета презентовать новую площадку для состязаний.

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