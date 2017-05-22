На фестивале «Лукоморье» в Ангарском районе победил мастер из Японии

Его работа «Небеса и Земля» получила первый приз жюри. Автор пообещал вернуться в «Лукоморье» через год вместе с напарником. На фестивале также отметили команду скульпторов из Бразилии, она победила в номинации «За волю к победе». В этом году фестиваль в Савватеевке посетили 20 российских и десять международных команд. Была и экзотика, например из Зимбабве или Эквадора. Организаторы планируют перенести мероприятие на берег Байкала и в конце лета презентовать новую площадку для состязаний.