Стартовал экскурсионный маршрут в Дивногорск‍

В понедельник, 22 мая, стартовал «Экскурсионный турэкспресс» из Красноярска в Дивногорск. Туристы отправятся на на прогулочном теплоходе по Енисею, а из Дивногорска вернутся на электропоезде повышенной комфортности.

Также есть и обратный маршрут — до Дивногорска поехать на электричке, а в Красноярск вернуться на теплоходе.

Первая электричка отправляется от железнодорожного вокзала в 13:00 и прибудет в Дивногорск в 14:00. Прогулочный теплоход, в свою очередь, отходит от красноярского причала в 10:00, а в Дивногорск прибывает, как электричка, в 14:00.

Экскурсоводы расскажут пассажирам о достопримечательностях, встречающихся на маршруте. К слову, можно будет посетить еще одну специальную экскурсию — сойти с электрички на платформе «Овсянка» и на автобусе отправиться в Дом-музей писателя Виктора Астафьева. Обратно можно вернуться на туристической электричке.

Отметим, что такой маршрут реализован в рамках проекта компании «Краспригород» и регионального туристического агентства.