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10:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург омрачат дожди и северный ветер

Порывами до 15 метров в секунду.

Источник: УралИнформБюро

Столицу Урала ждет пасмурная рабочая неделя. Согласно данным Уральского УГМС, дожди будут моросить с понедельника по среду.

С осадками придет похолодание. Днем 22 мая столбик термометра не поднимется выше плюс 12, во вторник и среду — плюс 15. По ночам синоптики обещают 2−5 градусов выше нуля. Все три дня будет дуть северный ветер со скоростью до 10 метров в секунду (порывами до 15), передает «Уралинформбюро».

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