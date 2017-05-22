Свердловская полиция готова обеспечить порядок на «Последних звонках» и выпускных вечерах
Начальник Главного управления МВД России по Свердловской области
Начальник Главного управления МВД России по Свердловской области
Как сообщил Накануне.RU
Райотделам поручено инициировать перед органами местного самоуправления рассмотрение вопроса о запрете на этот период продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции вблизи мест гуляний. Планируется, что помощь сотрудникам полиции в поддержании правопорядка традиционно окажут представители казачества, частных охранных объединений и дружинники. В самом Главном управлении создана рабочая группа, которая будет мониторить ситуацию на территории Среднего Урала и при необходимости принимать меры реагирования. Возглавляет координационную группу опытный офицер начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Оксана Воробей.
«Накануне в Екатеринбурге состоялось селекторное совещание с участием руководителей всех территориальных ОВД и представителя регионального министерства образования, где был рассмотрен комплекс необходимых вопросов, в том числе о взаимодействии при возникновении нештатных ситуаций. Заместитель начальника Главка
Он добавил, что в областном полицейском Главке работает круглосуточный «телефон доверия»: (343) 358−71−61.