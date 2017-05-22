Свердловская полиция готова обеспечить порядок на «Последних звонках» и выпускных вечерах

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых, за каждым учебным заведением закреплен ответственный из числа руководства территориального ОВД, проведены рабочие встречи и инструктажи с преподавательским составом. Органы внутренних дел окажут содействие организаторам в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах их проведения. Все объекты, где состоятся праздничные встречи, полиция совместно с представителями иных заинтересованных ведомств и служб проверит на предмет защищенности.

Райотделам поручено инициировать перед органами местного самоуправления рассмотрение вопроса о запрете на этот период продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции вблизи мест гуляний. Планируется, что помощь сотрудникам полиции в поддержании правопорядка традиционно окажут представители казачества, частных охранных объединений и дружинники. В самом Главном управлении создана рабочая группа, которая будет мониторить ситуацию на территории Среднего Урала и при необходимости принимать меры реагирования. Возглавляет координационную группу опытный офицер начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Оксана Воробей.

«Накануне в Екатеринбурге состоялось селекторное совещание с участием руководителей всех территориальных ОВД и представителя регионального министерства образования, где был рассмотрен комплекс необходимых вопросов, в том числе о взаимодействии при возникновении нештатных ситуаций. Заместитель начальника Главка генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин поставил задачу максимально сконцентрировать усилия задействованных в данном направлении сил и средств. Памятный для каждого молодого человека день окончания учебного процесса не должен быть ничем омрачен, пусть он запомнится на всю оставшуюся жизнь исключительно с положительной стороны», — отметил полковник Горелых.

Он добавил, что в областном полицейском Главке работает круглосуточный «телефон доверия»: (343) 358−71−61.