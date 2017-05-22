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10:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Самыми богатыми уральскими ректорами стали Кокшаров и Бублик

Ректоры уральских вузов отчитались о своих доходах за прошлый год. Согласно декларациям ректоров, опубликованным Минобром России, больше всего в прошлом году заработали ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

Правда, в сравнении с 2015 годом, их доходы сократились, передает корреспондент Накануне.RU.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров в 2016 году задекларировал доход в размере 9,9 млн руб., его супруга — 1,3 млн руб. Отметим, что в 2015 году доход Кокшарова составил 12,8 млн руб. В собственности Кокшарова по-прежнему квартира площадью 107 квадратных метров, эта же квартира находится в пользовании у его супруги. Сама же она, как и в 2015 году, владеет квартирой площадью 42,27 кв. 9 млн руб., земельным участком площадью 3,7 тыс. «квадратов», а также домом площадью 230 квадратных метров. Ездит супруга ректора УрФУ на автомобиле Mazda CX-7.

Ректор Уральского юридического университета Владимир Бублик в прошлом году заработал 9,9 млн руб. Для сравнения в 2015 году его доход составил 12,6 млн руб. В его собственности: три земельных участка площадью, один из которых площадью 600 «квадратов» находится в Турции. Площадь двух других составляет 868 и 1 тыс. квадратных метров. Также Владимир Бублик владеет домом в Турции площадью 200 кв.м. Среди недвижимости в России: дача площадью 74,7 кв. 9 млн руб., две квартиры площадью 112,3 и 124,1 «квадратов» и два гаража. Еще одна квартира площадью 108 кв.м. и земельный участок площадью 483 «квадрата» находятся у Бублика в пользовании. Ездит ректор УрГЮУ на Wolkswagen.

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин в прошлом году задекларировал доход в размере 4,9 млн руб., его супруга — 520,7 тыс. руб. Отметим, что в отличие от коллег, доходы Силина подросли: в 2015 году он заработал 2,7 млн руб. В собственности Силина находятся земельный участок площадью более 2 тыс. квадратных метров, дом площадью 411,4 «квадратов», а также общая с супругой квартира площадью 225,9 кв.м. Ездит ректор УрГЭУ на Volvo XC90.9 млн руб., ее супруг — 298 тыс. руб. Отметим, что в 2015 году доход Симоновой составил 4,6 млн руб. В собственности Симоновой по-прежнему лишь квартира площадью 43,6 квадратный метров и авто — Mitsubishi. Ее супруг, как и раньше, владеет земельным участком площадь 1,4 тыс. кв. 9 млн руб., домом площадью 41,8 квадратных метров, гаражом, долей (½) участка площадью 1,7 тыс. кв.м и долей (¼) дачи площадью 78,4 «квадратов». Квартира супруги находится у него в пользовании. Ездит супруг ректора УрГПУ на автомобиле Ford Focus.

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