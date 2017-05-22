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10:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские школьники готовятся к «Последнему звонку-2017»

В 130 общеобразовательных учреждениях Челябинска пройдут «Последние звонки» для школьников-выпускников. В этом году школы выпустят 15 тысяч ребят, сообщила в понедельник, 22 мая, начальник управления администрации города по делам образования Светлана Портье на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Uralpress.ru

Больше всего в 2017 году выпустится девятиклассников — более 10,5 тысяч человек."Праздники пройдут в школах, особо отличившиеся ребята получат награды, — рассказала Портье. -Кроме того, 24 мая пройдет прием главы города для тех, кто успешно участвовал в международных и всероссийских олимпиадах, это 67 школьников и 59 педагогов.

Чиновница отметила, что в день выпуска школьников в городе будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

Отметим, уже в следующий понедельник школьники начнут сдачу первого ЕГЭ — по географии или математике.

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