Челябинские школьники готовятся к «Последнему звонку-2017»

Больше всего в 2017 году выпустится девятиклассников — более 10,5 тысяч человек."Праздники пройдут в школах, особо отличившиеся ребята получат награды, — рассказала Портье. -Кроме того, 24 мая пройдет прием главы города для тех, кто успешно участвовал в международных и всероссийских олимпиадах, это 67 школьников и 59 педагогов.

Чиновница отметила, что в день выпуска школьников в городе будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

Отметим, уже в следующий понедельник школьники начнут сдачу первого ЕГЭ — по географии или математике.