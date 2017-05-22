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10:52 (мск), источник: Ipress.ua

Запорожская АЭС подключила к сети первый энергоблок

В ночь на понедельник энергоблок № 1 Запорожской атомной электростанции включили в сеть, и он набирает мощность.

Источник: Ipress.ua

«22 мая 2017 в 3:51 энергоблок № 1 включили в сеть. Проводится набор мощности», — сообщается на сайте компании «Энергоатом» .

Сейчас работают четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов — 3245 МВт.

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«Замечаний к работе основного оборудования активных энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8−12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону», — отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию 1984, второй — в 1985 году., второй — в 1985 году., второй — в 1985 году., второй — в 1985 году., Шестой — в 1995 году.

Напомним, в воскресенье, 21 мая, в 15:09 энергоблок № 1 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от энергосети.

Дистанционный защита сработала во время выполнения операций по выводу в ремонт ВЛ-750 «Днепровская».

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