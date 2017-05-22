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11:26 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы сфотографировали космический «глаз Саурона»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Микроволновая обсерватория ALMA получила самые четкие на сегодняшний день фотографии «глаза Саурона» — звезды Фомальгаут, окруженной «горящим» кольцом из пыли и газа, возникшим в результате столкновения комет и астероидов, сообщает Европейская южная обсерватория.

Источник: ESO

Фомальгаут относится к числу относительно молодых и ярких звезд на небе Южного полушария, расположенных относительно близко к Земле. Эта звезда удалена от нас на 25 световых лет, а по своим размерам она значительно больше Солнца. Так, ее масса составляет 2,3 солнечных, диаметр — 1,9 поперечника Солнца. Она примерно в 18 раз ярче Солнца и горячее его на 3 тысячи градусов Кельвина.

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В 2008 году группа астрономов под руководством Пола Каласа (Paul Kalas) из университета Калифорнии в Беркли (США) объявила об открытии планеты-гиганта в газопылевом диске, окружающем Фомальгаут. Выводы Каласа и его коллег были подвергнуты критике, и к 2011 году в рецензируемых научных журналах появилось несколько новых исследований, авторы которых не смогли найти признаки существования Фомальгаута b.

Снимки с «Хаббла» и других телескопов, полученные в 2012 году, опровергли это представление и «воскресили» планету, которая недавно получила свое «официальное» имя. Она была названа «Дагон» в честь аккадского божества, связанного с мореплаванием и сельским хозяйством, а также главным прообразом для Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.

Новые снимки, полученные телескопом ALMA, мощнейшей микроволновой обсерваторией Земли, подтверждают существование этой планеты. Подобный «глаз Саурона», как объясняют ученые, может возникнуть в звездной системе лишь в том случае, если в ней существует крупная планета, сгоняющая обломки комет и астероидов в узкую область орбит и заставляющая их сталкиваться между собой.

Кольцо из газа и пыли, «собранное» Дагоном, расположено на расстоянии примерно в 20 миллиардов километров от Фомальгаута, что примерно в два раза больше, чем дистанция между Солнцем и Плутоном. Его ширина составляет около двух миллиардов километров, что примерно в 13 раз больше, чем у главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Изучение этого космического «глаза», как надеются ученые, прольет свет на историю формирования Дагона и поможет нам понять, как часто возникают «двойники» Земли и других планет.

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