Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

Об этом сообщила «Интерфаксу» в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Было установлено, что в состав группы входит 20 человек, проживающих на территории Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл, а организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Иваново», — сказала Волк.

«Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем. Затем, при помощи скрытых смс-команд, они переводили деньги на заранее подготовленные счета», — сказала Волк.

В МВД не уточнили, с каких счетов были похищены средства.