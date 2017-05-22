(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в воздухе и на почве, которые ожидаются в республике в ближайшие дни.

Из распространенного Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждения следует, что завтра, 23 мая, местами в регионе вероятны заморозки до -3 градусов.

24 мая заморозки до -2 градусов ожидаются преимущественно в восточных районах Татарстана.