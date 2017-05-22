Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в воздухе и на почве
23 мая местами по республике вероятны заморозки до -3 градусов.
23 мая местами по республике вероятны заморозки до -3 градусов.
(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в воздухе и на почве, которые ожидаются в республике в ближайшие дни.
Из распространенного Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждения следует, что завтра, 23 мая, местами в регионе вероятны заморозки до -3 градусов.
24 мая заморозки до -2 градусов ожидаются преимущественно в восточных районах Татарстана.