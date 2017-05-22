Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
СМИ: из-за подозрений в гомосексуализме убит боец Росгвардии
Ирина Шейк с головой ушла в материнство
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Чадов нецензурно обратился к Ольге Бузовой с просьбой - СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бутурлиновском районе град помял на полях посевы и повредил рассаду

По прогнозам синоптиков, дожди и прохладная погода продлятся до конца мая.

Гроза и град размером с орех лещины за полчаса устелили плотным 4−5-сантиметровым слоем землю в Бутурлиновском районе около 16:00 пятницы, 19 мая. Град повредил посевы на полях и побил рассаду.

По словам директора МКУ «Управление сельского хозяйства» Бутурлиновского района Михаила Храпова, во многих хозяйствах района град прибил к земле и помял посевы ячменя, многолетних трав.

— В селе Гвазда в хозяйстве «Продимекс» сильно потрепал посевы сахарной свеклы. Пересевать гвазденские аграрии посевы на полях не будут, — рассказал Михаил Храпов.

Огородники же, дачники и садоводы подсчитывают убытки, которые нанесла грозная стихия.

— Купила рассады на 600 рублей, высадила, и все помидоры побило градом. Не знаю, отойдет или нет кормовая свекла. — пожаловалась жительница села Козловка Татьяна Рогачева.

В Бутурлиновке и соседних селах град побил рассаду, цветы, молодые побеги яблонь, груш, обтряс завязь с вишни и абрикосов.

— Ветер с градом был такой силы, что спутниковую антенну расшатал, пришлось телемастера приглашать перенастраивать, — пожаловалась жительница села Козловка Валентина Лебедева.

По прогнозам синоптиков, дожди и прохладная погода продлятся в районе до конца недели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лауреатом Платоновской премии-2017 в Воронеже стал писатель Алексей Иванов
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь