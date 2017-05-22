В Бутурлиновском районе град помял на полях посевы и повредил рассаду

Гроза и град размером с орех лещины за полчаса устелили плотным 4−5-сантиметровым слоем землю в Бутурлиновском районе около 16:00 пятницы, 19 мая. Град повредил посевы на полях и побил рассаду.

По словам директора МКУ «Управление сельского хозяйства» Бутурлиновского района Михаила Храпова, во многих хозяйствах района град прибил к земле и помял посевы ячменя, многолетних трав.

— В селе Гвазда в хозяйстве «Продимекс» сильно потрепал посевы сахарной свеклы. Пересевать гвазденские аграрии посевы на полях не будут, — рассказал Михаил Храпов.

Огородники же, дачники и садоводы подсчитывают убытки, которые нанесла грозная стихия.

— Купила рассады на 600 рублей, высадила, и все помидоры побило градом. Не знаю, отойдет или нет кормовая свекла. — пожаловалась жительница села Козловка Татьяна Рогачева.

В Бутурлиновке и соседних селах град побил рассаду, цветы, молодые побеги яблонь, груш, обтряс завязь с вишни и абрикосов.

— Ветер с градом был такой силы, что спутниковую антенну расшатал, пришлось телемастера приглашать перенастраивать, — пожаловалась жительница села Козловка Валентина Лебедева.

По прогнозам синоптиков, дожди и прохладная погода продлятся в районе до конца недели.