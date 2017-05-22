Донские полицейские изъяли 25 тонн контрафактного алкоголя в Азове и Сальске
Донские полицейские обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в городе Сальске.
Донские полицейские обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в городе Сальске.
По данным правоохранителей, местный житель в арендованном помещении изготавливал суррогат и разливал его в бутылки с этикетками водки популярных марок. На месте полицейские изъяли 20 тонн спирта и спиртосодержащей жидкости.
А в Азове стражи порядка пресекли незаконную торговлю алкоголем. 44-летний гражданин организовал продажу спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения в своем гараже. Почти 4,5 тысячи литров алкоголя без сопроводительных документов было разлито в бутылки с этикетками водки, коньяка и виски.
Сейчас вся изъятая продукция направлена на исследование в