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12:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские полицейские изъяли 25 тонн контрафактного алкоголя в Азове и Сальске

Донские полицейские обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя в городе Сальске.

По данным правоохранителей, местный житель в арендованном помещении изготавливал суррогат и разливал его в бутылки с этикетками водки популярных марок. На месте полицейские изъяли 20 тонн спирта и спиртосодержащей жидкости.

А в Азове стражи порядка пресекли незаконную торговлю алкоголем. 44-летний гражданин организовал продажу спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения в своем гараже. Почти 4,5 тысячи литров алкоголя без сопроводительных документов было разлито в бутылки с этикетками водки, коньяка и виски.

Сейчас вся изъятая продукция направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Ростовской области. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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