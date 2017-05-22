В России установлен абсолютный лотерейный рекорд в 364,7 миллиона рублей

«Вчера, 21 мая 2017 года, одному из участников «Гослото «6 из 45» судьба преподнесла ошеломляющий подарок. Житель Сочи стал обладателем самого крупного суперприза за всю историю российских лотерей. Сумма выигрыша составила 364,686 миллиона рублей! Рекорд пришелся на 2943-й тираж», — говорится в сообщении.

В США продан лотерейный билет с джекпотом в 435 миллионов долларов

Отмечается, что билет обошелся в 700 рублей, победитель выбрал семь чисел в билете. Удачу принесла комбинация: 11, 44, 26, 3, 22, 34. Каким образом победитель выбирал числа и как распорядится выигрышем, станет известно, как только сочинец обратится за выигрышем.

«Доверие россиян к лотереям растет, а вместе с доверием растет и популярность такого вида досуга, как лотерея. Именно этим объясняется увеличение размеров суперпризов. В прошедшем 2016 году и начавшемся 2017-м суммы суперпризов не уступали лотереям в других странах. До сегодняшнего дня рекордсменом был житель Новосибирска и его выигрыш в 358 миллионов рублей. И вот спустя год с небольшим — новый рекорд, поражающий воображение», — отметила директор по маркетингу и продажам «Столото» Зоя Гафарова, слова которой приводятся в релизе.

Ежедневно победителями лотерей становятся более 100 тысяч россиян, еженедельно, 15 счастливчиков становятся миллионерами, ссылается компания на статистику государственных лотерей.