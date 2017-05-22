Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
СМИ: из-за подозрений в гомосексуализме убит боец Росгвардии
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
СМИ узнали, почему Дана Борисова может снова стать наркоманкой
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Профессор метеорологии КФУ: Лето в Татарстане запаздывает на две-три недели

Ближайшей ночью снова ожидаются заморозки на почве и в воздухе, потепление постепенно начнется лишь 24 мая.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Судя по среднесуточным температурам, лето в Татарстане в этом году запаздывает на две, а то и все три недели. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К (П)ФУ профессор Юрий Переведенцев.

«Весна у нас поздняя, затяжная — получается, что за исключением однодневных теплых вспышек среднесуточная температура весь май в среднем градусов на 5 ниже нормы. Это все определяется циркуляцией атмосферы — меридиональной циркуляцией, циклонической активностью, как мы говорим. Равномерного хода никогда не может быть, всегда происходят какие-то циклы. Среднемайская температура обычно 13 градусов, в начале мая — 7−8 градусов. Сейчас если днем 13 градусов, а ночью, допустим, 4 градуса, то складываем, делим пополам. И получается, что среднесуточная этого мая находится в первой декаде месяца, хотя мы уже в третью декаду перешли», — пояснил Юрий Переведенцев.

В свою очередь начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заметил, что 22 мая — «не последний холодный день в Татарстане».

«Мы все немножко удивлены развитием метеорологических процессов, наблюдающихся у нас в последние две декады мая. Мы оказались в тыловой части за холодным фронтом в холодной воздушной массе. Дневные температуры сегодня дойдут до 9−15 градусов в среднем по республике. А в предстоящую ночь метами на территории региона в воздухе и на почве возможны опять заморозки до -3 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков, как и днем завтра. Ветер ожидается слабый до умеренного. Ночью — 0, +4, в утренние часы возможны заморозки до -3. Подчеркну — и на почве, и в воздухе», — пояснил он.

Днем 23 мая по прогнозам синоптиков температура повысится максимум на один градус: ожидается 10−15 градусов тепла по республике. Потепление начнется 24—25 мая: днем 24 мая температурный фон уже ожидается на уровне 17−21 градуса тепла, 25 мая — 17−22 градусов. «Мы будем находиться под влиянием фронтальной системы, поэтому местами будут отмечаться небольшие осадки 24 мая днем и 25 мая. Небольшие умеренные дожди, местами с грозами. При грозах порывы ветра будут достигать 18 м/с», — отметил Феликс Гоголь.

По его словам, согласно действующему прогнозу Гидрометцентра РФ июнь ожидается близким к норме — и по осадкам, и по температуре, а июль — выше нормы по температуре и около нормы по осадкам. Однако руководитель Гидрометцентра РТ подчеркнул, что прогноз носит вероятностный характер и оправдываемость долгосрочных прогнозов по всему миру не так велика, поскольку атмосфера — это очень изменчивая среда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Весенне-полевые работы в Татарстане завершены на 97 процентов
Предполагаемый убийца пилота Су-24 приговорен к 5 годам тюрьмы
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
Cборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь