Профессор метеорологии КФУ: Лето в Татарстане запаздывает на две-три недели

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Судя по среднесуточным температурам, лето в Татарстане в этом году запаздывает на две, а то и все три недели. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К (П)ФУ профессор Юрий Переведенцев.

«Весна у нас поздняя, затяжная — получается, что за исключением однодневных теплых вспышек среднесуточная температура весь май в среднем градусов на 5 ниже нормы. Это все определяется циркуляцией атмосферы — меридиональной циркуляцией, циклонической активностью, как мы говорим. Равномерного хода никогда не может быть, всегда происходят какие-то циклы. Среднемайская температура обычно 13 градусов, в начале мая — 7−8 градусов. Сейчас если днем 13 градусов, а ночью, допустим, 4 градуса, то складываем, делим пополам. И получается, что среднесуточная этого мая находится в первой декаде месяца, хотя мы уже в третью декаду перешли», — пояснил Юрий Переведенцев.

В свою очередь начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заметил, что 22 мая — «не последний холодный день в Татарстане».

«Мы все немножко удивлены развитием метеорологических процессов, наблюдающихся у нас в последние две декады мая. Мы оказались в тыловой части за холодным фронтом в холодной воздушной массе. Дневные температуры сегодня дойдут до 9−15 градусов в среднем по республике. А в предстоящую ночь метами на территории региона в воздухе и на почве возможны опять заморозки до -3 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков, как и днем завтра. Ветер ожидается слабый до умеренного. Ночью — 0, +4, в утренние часы возможны заморозки до -3. Подчеркну — и на почве, и в воздухе», — пояснил он.

Днем 23 мая по прогнозам синоптиков температура повысится максимум на один градус: ожидается 10−15 градусов тепла по республике. Потепление начнется 24—25 мая : днем 24 мая температурный фон уже ожидается на уровне 17−21 градуса тепла, 25 мая — 17−22 градусов. «Мы будем находиться под влиянием фронтальной системы, поэтому местами будут отмечаться небольшие осадки 24 мая днем и 25 мая. Небольшие умеренные дожди, местами с грозами. При грозах порывы ветра будут достигать 18 м/с», — отметил Феликс Гоголь.

По его словам, согласно действующему прогнозу Гидрометцентра РФ июнь ожидается близким к норме — и по осадкам, и по температуре, а июль — выше нормы по температуре и около нормы по осадкам. Однако руководитель Гидрометцентра РТ подчеркнул, что прогноз носит вероятностный характер и оправдываемость долгосрочных прогнозов по всему миру не так велика, поскольку атмосфера — это очень изменчивая среда.