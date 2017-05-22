Профессор метеорологии КФУ: Лето в Татарстане запаздывает на две-три недели
Ближайшей ночью снова ожидаются заморозки на почве и в воздухе, потепление постепенно начнется лишь 24 мая.
Ближайшей ночью снова ожидаются заморозки на почве и в воздухе, потепление постепенно начнется лишь 24 мая.
(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Судя по среднесуточным температурам, лето в Татарстане в этом году запаздывает на две, а то и все три недели. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К (П)ФУ профессор Юрий Переведенцев.
«Весна у нас поздняя, затяжная — получается, что за исключением однодневных теплых вспышек среднесуточная температура весь май в среднем градусов на 5 ниже нормы. Это все определяется циркуляцией атмосферы — меридиональной циркуляцией, циклонической активностью, как мы говорим. Равномерного хода никогда не может быть, всегда происходят
В свою очередь начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на
«Мы все немножко удивлены развитием метеорологических процессов, наблюдающихся у нас в последние две декады мая. Мы оказались в тыловой части за холодным фронтом в холодной воздушной массе. Дневные температуры сегодня дойдут до 9−15 градусов в среднем по республике. А в предстоящую ночь метами на территории региона в воздухе и на почве возможны опять заморозки до -3 градусов. Будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков, как и днем завтра. Ветер ожидается слабый до умеренного. Ночью — 0, +4, в утренние часы возможны заморозки до -3. Подчеркну — и на почве, и в воздухе», — пояснил он.
Днем 23 мая по прогнозам синоптиков температура повысится максимум на один градус: ожидается 10−15 градусов тепла по республике. Потепление начнется
По его словам, согласно действующему прогнозу Гидрометцентра РФ июнь ожидается близким к норме — и по осадкам, и по температуре, а июль — выше нормы по температуре и около нормы по осадкам. Однако руководитель Гидрометцентра РТ подчеркнул, что прогноз носит вероятностный характер и оправдываемость долгосрочных прогнозов по всему миру не так велика, поскольку атмосфера — это очень изменчивая среда.