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13:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Администрация Екатеринбурга опубликовала проект и разрешение на строительство скандального Храма-на-воде

На сайте администрации Екатеринбурга опубликована проектная документация и разрешение на строительство скандального храма святой Екатерины в акватории городского пруда.

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно опубликованным документам, после строительства острова в акватории он будет передан в собственность специально созданного для реализации этого проекта ООО — «Храм Святой Екатерины».

Известно, что начало работ запланировано на май 2018 года, окончание — на май 2023, таким образом, что открытие храма будет приурочено, как и планировалось, к 300-летию Екатеринбурга.

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Вместимость храма составит 1 тыс. 350 человек. К искусственному острову будут вести три моста. Искусственный остров будет представлять собой железобетонную конструкцию основания и монолитное железобетонное стеновое несущее ограждение. В качестве фундамента принято плитно-свайное основание.

Сам храм будет представлять из себя трехэтажное здание со складскими и техническими помещениями, кафе, конференц-залом, галереей, двухкомнатным кабинетом с мини-кухней и душевой для архиерея, комнатами для отдыха священника, залом для трапезы на 120 человек, приходским музея и возможностью устройства лифта.

Добавим, что высота храма составит 69,5 метров, площадь — более 6,5 тыс. квадратных метров.

Любопытным «пунктом» в документах является «расчет ущерба, наносимого рыбным запасам». В частности, сообщается, что «в период устройства перемычки, и позднее, после ее демонтажа, городской пруд будет являться отстойным прудом для сточных вод, загрязненных взвешенными веществами». Также сообщается, что «донные отложения, взмученные при производстве работ в акватории, а также поступающие со строительно-монтажных площадей и откосов набережной загрязненные стоки будут перемещаться к водосбросу».

«Минеральные взвеси будут осаждаться на дно пруда; значительный объем воды с концентрацией взвешенных веществ, превышающей ПДК, будет поступать в нижний бьеф. Отрицательное воздействие на рыбные запасы в процессе проведения работ по созданию искусственного земельного участка в акватории городского пруда в Екатеринбурге проявится в ущербе, связанном с безвозвратным изъятием участка акватории, с нарушением дна при устройстве отсекающей перемычки, осушении участка акватории для обустройства стройплощадки, и, непосредственно, при производстве строительных работ по созданию ИЗУ (искусственный остров, прим.); а также с увеличением концентрации минеральных взвесей в пруду и в русле реки. Высокие концентрации взвешенных веществ в воде во время механизированных работ нарушат существование всех обитающих здесь гидробионтов. Основной ущерб наносится планктонным организмам и донной фауне, т.е. кормовой базе рыб», — говорится в документе.

При этом, там отмечается, что проектом будет предусмотрен комплекс мероприятий по «компенсации ущерба», однако заключаться он будет в заключении договора с рыбоводным предприятием на выпуск молоди пеляди в озера Свердловской области. Речи о Екатеринбурге не идет.

Еще одним интересным документом является заключение ОАО «Уралгипротранс». Согласно ему, храм-на-воде планируется за пределами горного отвода екатеринбургского метрополитена и согласовывать строительство с МУПом не нужно.

Напомним, ранее о том, что строительство храма в этом месте угрожает ветке метро, заявлял ученый УрО РАН. При этом, речь шла не о горных отводах, а о технических моментах, связанных с применением свайной конструкции фундамента, работой большегрузного транспорта и экологической составляющей проекта.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, рабочая группа по строительству храма святой Екатерины при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве одобрила концепцию возведения собора в акватории городского пруда. Храм было решено построить на искусственном острове в бухте. Вариант строительства сооружения не на острове и не в акватории участники даже не рассматривали. Инвесторами проекта выступят РМК и УГМК.

Общественность выступила резко против: в соцсетях стартовал флешмоб против строительства храма в этом месте, сам собор екатеринбуржцы окрестили «капкейком на воде». В столице Среднего Урала прошел сбор подписей под петицией против строительства храма. Ее подписали более несколько тысяч человек.

К слову, екатеринбургские архитекторы и вовсе уличили авторов проекта храма в подлоге: на чертежах сооружение выглядит гораздо меньше, чем будет в реальности.

Первая публичная дискуссия вокруг взволновавшей общественность задумки состоялась в декабре прошлого года и едва не превратилась в побоище. Горожанам «по понятиям» объяснили, что правда за теми, у кого деньги и сила, и даже предлагали «выйти поговорить».

Добавим, что горожане провели уже две акции в защиту Городского пруда, попытавшись обнять его. Последняя прошла 8 апреля. Участие в ней приняли порядка 1 тыс. горожан.

Кроме того, недавно стало известно, что архитектор Елена Морозова подала заявление в Управление государственной охраны объектов культурного наследия о выявлении объекта культурного наследия «Городской пруд». Если городской пруд внесут в этот реестр, то о строительстве «храма-на-воде» не может идти и речи.

А недавно проведенный в Екатеринбурге опрос показал, что почти половина екатеринбуржцев выступила против строительства храма-на-воде.

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