Пикетирующие дальнобойщики свернули лагерь на М-5 в Челябинской области

Дальнобойщики, протестовавшие против системы «Платон» на М-5 под Миассом (Челябинская область), покинули лагерь, вернувшись к работе, — более десятка водителей были задержаны накануне в Москве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на координатора «Объединения Перевозчиков России» Сергея Малевского.

Челябинские дальнобойщики протестовали с 1 апреля, начав пикет на объездной дороге Курган — Троицк. Администрация Красноармейского района дала разрешение на проведение акции только до 5 апреля. Когда пикет затянулся, организатора обвинили в организации незаконного массового мероприятия, и лагерь переехал на трассу М-5, к стеле «Европа — Азия» под Миассом, где простоял до 16 мая.

Известно, что сейчас большинство водителей вернулись к работе, но несколько человек принципиально продолжают забастовку, намереваясь присоединиться к акции в Москве, уточняет «Коммерсант».

Напомним, 21 мая на стоянке в Химках собралось около десятка фур с водителями из разных российских регионов. Сотрудники полиции задержали 12 человек за организацию несогласованного митинга и неповиновение полиции.