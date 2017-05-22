Антона Алиханова в эти минуты оперируют

Валерия Родина: «Главе региона диагностировали частичный разрыв ахиллового сухожилия. Вчера после травмы ему была оказана первая медицинская помощь на месте. Он остался до конца соревнований. Антону Алиханову положили лангету и сделали МРТ в областной больнице. Несмотря на травму, глава региона принял решение лететь в командировку в Москву на парламентские слушания. Но по прибытию в столицу ситуация с ногой усугубилась. После чего Антон Андреевич обратился в учреждение здравоохранения в Москве для оказания помощи. И сегодня утром ему была назначена операция, которая проходит в данный момент. Жизни и здоровью главы региона ничего не угрожает, он принял решение больничный не оформлять и продолжить лично исполнять обязанности главы региона».

21 мая Антон Алиханов принял участие в старте регионального этапа кубка по уличному баскетболу «Стритбаскет». Во время игры он получил травму ноги.