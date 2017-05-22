Антона Алиханова срочно прооперировали в Москве

У врио губернатора Антона Алиханова диагностировали частичный разрыв ахиллового сухожилия. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

Травму Алиханов получил во время игры в стритбол на стадионе «Балтика» в воскресенье, 21 мая. На месте ему оказали первую помощь. Затем наложили лангету и сделали МРТ в Областной больнице.

Глава региона, несмотря на травму, отправился в Москву в командировку. «Но по прибытию в столицу ситуация с ногой усугубилась. После чего Антон Андреевич обратился в учреждение здравоохранения в Москве для оказания помощи. И сегодня утром ему была назначена операция. Жизни и здоровью главы региона ничего не угрожает, он принял решение больничный не оформлять и продолжить лично исполнять обязанности главы региона», — рассказала Родина.