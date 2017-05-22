Власти представили эскизы площадок для стритбола под эстакадой на острове Канта
Проект предусматривает места для зрителей.
Проект предусматривает места для зрителей.
Под эстакадным мостом на острове Канта появится центр уличных видов спорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Мы приняли решение разместить площадки на острове Канта. Уверен, что это место привлечёт огромное количество молодёжи и будет постоянно заполнено любителями здорового образа жизни. Там возможно развитие не только стритбола, но и других уличных видов спорта, — заявил врио губернатора Антон Алиханов.
Согласно эскизам, под путепроводом разместят баскетбольные поля, а также детские площадки. Кроме того, проект предусматривает места для зрителей. Территорию огородят забором.
Ещё в 2012 году власти говорили о создании центра уличных видов спорта. Тогда в качестве места для размещения объекта рассматривали территорию под Второй эстакадой.