Власти представили эскизы площадок для стритбола под эстакадой на острове Канта

Под эстакадным мостом на острове Канта появится центр уличных видов спорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Мы приняли решение разместить площадки на острове Канта. Уверен, что это место привлечёт огромное количество молодёжи и будет постоянно заполнено любителями здорового образа жизни. Там возможно развитие не только стритбола, но и других уличных видов спорта, — заявил врио губернатора Антон Алиханов.

Согласно эскизам, под путепроводом разместят баскетбольные поля, а также детские площадки. Кроме того, проект предусматривает места для зрителей. Территорию огородят забором.

Ещё в 2012 году власти говорили о создании центра уличных видов спорта. Тогда в качестве места для размещения объекта рассматривали территорию под Второй эстакадой.