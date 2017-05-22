Члены Совета при президенте РФ по правам человека проведут прием в Воронеже

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проведут прием граждан в Воронеже в 19:00 понедельника, 22 мая. Прием начнется в приемной уполномоченного по правам человека на улице Пушкинская, 12.



Мероприятие состоится в рамках визита постоянной комиссии по развитию некоммерческих организаций (НКО) Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Заседание комиссии пройдет 23 мая. Перед этим, 22 мая, правозащитники встретятся с уполномоченным по правам человека в Воронежской области Татьяной Зражевской и заместителем губернатора Юрием Агибаловым, с представителями департамента здравоохранения, прокуратуры, избирательной комиссии. Они посетят Дом прав человека и Ресурсный центр поддержки НКО Воронежской области.



В состав делегации войдут автор проекта «Российский фонд помощи» Издательского дома «Коммерсантъ» Лев Амбиндер, руководитель направления по экспертизе законодательства ЭПЦ «Беллона» Наталья Евдокимова, председатель правления Института глобализации и социальных движений Борис Кравченко, эксперт Фондов Сороса, Джона и Кэтрин Макартуров, председатель правления независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.