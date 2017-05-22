Опрос: каждый третий белорус желает эмигрировать из страны

Об этом говорят данные апрельского опроса общественного мнения, проведенного «Белорусской аналитической мастерской» Андрея Вардомацкого, которыми социолог поделился с TUT.BY.

31,3% белорусов утвердительно ответили на вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы уехать на ПМЖ за рубеж?». Большинство же (61,9%) остались бы в Беларуси. Остальные затруднились с ответом или отказались от него.

Вместе с тем 42,5% белорусов хотели бы отправить детей поучиться за рубеж, если бы у них была такая возможность. 46,5% респондентов на это пойти не готовы.

Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняло участие 1063 человека по репрезентативной выборке.