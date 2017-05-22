В Самаре в ДК Литвинова пройдет общегородская ярмарка вакансий
24 мая 2017 года c 11:00 до 14:00 в ДК им. В. Я. Литвинова (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий.
24 мая 2017 года c 11:00 до 14:00 в ДК им. В. Я. Литвинова (пр. Кирова, 145) состоится общегородская ярмарка вакансий.
В ярмарке примут участие более 50 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят около 1000 вакантных мест.
Все желающие смогут получить индивидуальные консультации по следующим направлениям:
— об эффективных способах поиска работы;.
— об участии в специальных программах по самозанятости и временной занятости;.
— о возможности бесплатного профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации.
Специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы Центра, которая насчитывает свыше 12000 различных вакансий.
Также для всех желающих будут проведены
— «Основы предпринимательской деятельности»: участникам
— «Эффективное трудоустройство. Слагаемые успеха»: опытные
Кроме того, на мероприятие приглашены представители Пенсионного Фонда РФ, которые проконсультируют соискателей по вопросам пенсионного и социального обеспечения.
Всем соискателям будет предоставлена и следующая информация:
— о ситуации на рынке труда городского округа Самара;.
— о вакансиях других регионов РФ;.
— о вакансиях сельскохозяйственных предприятий Самарской области;.
— о вакансиях по временной занятости;.
— свыше 1500 экземпляров специализированных печатных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости, сообщает