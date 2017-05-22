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15:08 (мск), источник: РБК

В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Государственную думу законопроект, который предлагает ввести штраф до 100 тыс рублей за нарушение тишины в ночное и вечернее время.

Источник: Reuters

Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.

Так законопроект предлагает ввести штраф за действия, которые нарушают покой россиян с 22:00 до 07:00 в жилых домах, гостиницах и объектах социального назначения

Также штраф будет вводиться за проведение шумных строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ.

Документ предлагает штрафовать нарушителей тишины, как в будние, так и в выходные и праздничные дни. За подобные действия предлагается ввести штрафы в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей для физических лиц, от десяти тысяч рублей до 20 тыс.руб. — для должностных лиц, и от 50 тыс. руб. до 100 тыс.руб. — для юридических.

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Под категорию данного нарушения не попадают работы, связанные с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также действия, связанные с совершением богослужений и других религиозных обрядов, и проведение культурно-массовых мероприятий.

Авторы законопроекта отмечают, что их инициатива актуальна в связи с проведением программы реновации в Москве.

В документе отмечается, что из-за больших масштабов и значительных сроков программы, а также из-за «точечного» сноса зданий, «вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика». Авторы подчеркнули, что необходимо ​принять меры на федеральном уровне, чтобы предотвратить нарушения покоя граждан в ночное время.

Авторы отметили, что реновация будет касаться не только тех, кто будет переезжать в новые дома, но и жителей, которые живут рядом с домами под снос. В документе сказано, что контролировать соблюдение норм тишины будут «заинтересованные» структуры. «Опыт деятельности Департамента транспорта Москвы и подчиненных ему структур в обеспечении безопасности дорожного движения убедительно демонстрирует приоритет “коммерческой” заинтересованности контрольных структур перед обеспечением прав граждан», — говорится в документе.

В 2015 году Мосгордума приняла законопроект «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», который запрещает нарушать тишину в жилых домах с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. Штраф за нарушение запрета составляет от одной до двух тысяч рублей для физических лиц, от четырех до восьми тысячи рублей для должностных лиц, и от от 40 тыс. до 80 тыс. руб. для юридических.

Всего в предварительный список домов под снос мэрия Москвы включила около 4,5 тыс. зданий в 85 районах и шести поселениях столицы. Но затем, 12 мая, городские власти исключили из него 15 зданий.

Комментарии
5
Юрий Жданов
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Что заняться больше нечем? 95 процентов Великой России ВЫЖИВАЮТ! А Вы о тишине, по мне пусть хоть орут, но дадут достойно жить пенсионерам и всем остальным людям.
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Михаил
Есть невменямые перфораторщики, которые годами долбят стены и все им не почем. А как же салюты после 23:00 в честь дня рождения очередного ахмеда или иваныча? Вот к примеру три года наблюдаю в Москве в измайловском парке, не смотря на закон, это впорядке вещей по ночам салюты пускать. Тобишь закон не работает.
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александр ольшанов
приезжайте в кузьминки, если удасться оштрафовать хотя бы половину, за одну ночь можно стать миллиардером, или инвалидом на всю оставшуюсю жизнь.
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