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15:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Привитый южноуралец госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит

В Челябинской области 27 человек госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на клещевой энцефалит, среди них четверо детей и трое подростков. В число госпитализированных также попал один привитый пациент.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, за неделю от укуса клещей пострадали 1412 южноуральцев, в том числе 293 ребенка и 35 подростков.

Всего с начала весны после укуса клеща к медикам обратились 4418 человек, из них 1102 ребенка и 127 подростков. 2647 человек из числа обратившихся получили инъекцию иммуноглобулина, еще 423 имели прививку против клещевого энцефалита.

Специалисты министерства здравоохранения Челябинской области подчеркивают, что осторожность при посещении лесопарковых зон следует соблюдать даже привитым гражданам. Особую опасность несут множественные укусы клещей и укусы в область головы и шеи.

«При посещении лесопарковой зоны наденьте одежду, закрывающую тело, используйте репелленты, чаще осматривайте себя и спутников, обнаружив клеща, ни в коем случае не давите его, — напоминает начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального минздрава Ольга Яворская. — Но если присасывание клеща все же произошло, безотлагательно обратитесь в травмпункт. Там вам окажут помощь и проинструктируют насчет дальнейших действий. Крайне желательно отдать извлеченного клеща на исследование, чтобы определить, нужно ли дальнейшее лечение и какое».

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