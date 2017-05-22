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15:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае в пятницу возможно резкое потепление до +20 и выше

Но лето к нам придёт ненадолго.

Источник: Reuters

Потепление наступит в Пермском крае только в пятницу. Как рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, в ближайшие дни повышения температуры воздуха ждать не стоит. В ночь с 22 на 23 мая ожидаются заморозки, столбик термометра может опуститься ниже ноля.

23 мая днём в Пермском крае может быть от 9 до 14 градусов тепла. В Перми — в районе +13. В среду, 24 мая ожидается усиление ветра, днём в краевом центре температура не поднимется выше +10. В четверг, 25 мая, погода в крае будет примерно такой же, как и во вторник.

А вот в пятницу, 26 мая, ожидается долгожданное потепление. Столбик термометра в Пермском крае поднимется до +20 и выше. Такая же погода должна быть и в субботу. Насколько долго продлится тёплая погода, пока не известно. Есть вероятность, что потепление снова будет кратковременным.

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