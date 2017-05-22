В «Самарской Луке» провели Всероссийский день посадки леса

В Больше-Рязанском лесничестве в 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне был заложен Лес Победы, там высадили 1 418 саженцев сосны, по числу дней военных действий 1941−1945 годов. В этом году посадили еще 3 тыс. молодых саженцев.

В Сосново-Солонецком лесничестве посадка стала продолжением Сосново-Аскульского бора, заложенного много лет назад. Силами работников лесничества были высажены около 10 тыс. саженцев на площади 2,5 га.

А работники Жигулевского участкового лесничества проводили рекультивацию на территории ЗАО «Жигулевское карьероуправление» на площади 0,5 га, высадили 2 тыс. саженцев сосны. Работы проводились на участке горных выработок карьера «Могутова гора», на горизонте 115 м.