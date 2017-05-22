Видеоблогер дала советы депутатам на выступлении в Госдуме

Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей

Также она прокомментировала резонансное дело своего коллеги из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого суд приговорил к трем с половиной годам условно.

«Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи», — сказала Спилберг.