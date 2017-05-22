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15:38 (мск), источник: Газета.Ру

Видеоблогер дала советы депутатам на выступлении в Госдуме

В Госдуме на парламентских слушаниях о молодежной политике выступила 19-летняя видеоблогер Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская). Видео выступления опубликовано на YouTube.

Спилберг дала советы депутатам и предложила представителям власти «стать прозрачными».

Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей
Саша Спилберг

Также она прокомментировала резонансное дело своего коллеги из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого суд приговорил к трем с половиной годам условно.

«Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи», — сказала Спилберг.

Ранее стало известно, что авторов каналов с миллионами подписчиков попросили принять участие в парламентских слушаниях «О молодежной политике Российской Федерации», письмо из Госдумы выложила сама Саша Спилберг.

До этого совещание с известными блогерами провел министр культуры России Владимир Мединский. Он предложил известным отечественным блогерам сопровождать его в командировках по стране.

Комментарии
11
Александр Романов
Саша пытается бросить спасательный круг той самой депутатской биомассе которая утонуть не может по определению, потому что "оно" не тонет!)))
Что могут показать на своих видео и написать в блогах эти серые и убогие депутаты? Как они бабки переводят на родственников? Или как научились спать с открытыми глазами на заседаниях?
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Mikhael Bulatov
Что Вы не сделали, видимо, считая себя слишком грамотным.
(см. первое предложение)
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Иван Петров
Что я и сделал.
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