Видеоблогер дала советы депутатам на выступлении в Госдуме
В Госдуме на парламентских слушаниях о молодежной политике выступила 19-летняя видеоблогер Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская). Видео выступления опубликовано на YouTube.
В Госдуме на парламентских слушаниях о молодежной политике выступила 19-летняя видеоблогер Саша Спилберг (настоящее имя — Александра Балковская). Видео выступления опубликовано на YouTube.
Спилберг дала советы депутатам и предложила представителям власти «стать прозрачными».
Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей
Также она прокомментировала резонансное дело своего коллеги из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого суд приговорил к трем с половиной годам условно.
«Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи», — сказала Спилберг.
Ранее стало известно, что авторов каналов с миллионами подписчиков попросили принять участие в парламентских слушаниях «О молодежной политике Российской Федерации», письмо из Госдумы выложила сама Саша Спилберг.
До этого совещание с известными блогерами провел министр культуры России Владимир Мединский. Он предложил известным отечественным блогерам сопровождать его в командировках по стране.
Что могут показать на своих видео и написать в блогах эти серые и убогие депутаты? Как они бабки переводят на родственников? Или как научились спать с открытыми глазами на заседаниях?
(см. первое предложение)