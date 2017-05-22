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18:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Аварийную тротуарную плитку меняют на асфальт в Иркутске

В столице области уже сейчас начались работы по обустройству улиц.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» аварийную тротуарную плитку и брусчатку меняют на новенький асфальт. На улице Ленина в ближайшие дни заасфальтируют 2000 квадратных метров.

— По просьбам жителей, по обсуждению общественных пространств в рамках проекта «Городской среды» мы обсуждали это с жителями со всеми, было принято решение, — говорит глава Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина.

Работать стараются по ночам, чтобы не создавать проблем пешеходам и соблюдая весь технологический процесс. Изношенную брусчатку демонтируют, затем создают так называемую «подушку» из песчаного отсева, как следует её утрамбовывают и только потом кладут асфальто-бетонное покрытие. Типа «В», подчёркивают дорожники. То есть более прочное. В результате поверхность тротуара получается не только идеально ровной, но и износостойкой. Одновременно рабочие делают пандусы там, где их не было, и укладывают тактильную плитку для слабовидящих.

— У нас также планируется провести такие же работы по улице Советской, где, как вы знаете, очень некачественная плитка лежит, и люди там ноги ломают, — говорит начальник цеха строительных работ МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарёв.

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