Аварийную тротуарную плитку меняют на асфальт в Иркутске
В столице области уже сейчас начались работы по обустройству улиц.
В столице области уже сейчас начались работы по обустройству улиц.
В рамках проекта «Комфортная городская среда» аварийную тротуарную плитку и брусчатку меняют на новенький асфальт. На улице Ленина в ближайшие дни заасфальтируют 2000 квадратных метров.
— По просьбам жителей, по обсуждению общественных пространств в рамках проекта «Городской среды» мы обсуждали это с жителями со всеми, было принято решение, — говорит глава Правобережного округа Иркутска Юлия Гордина.
Работать стараются по ночам, чтобы не создавать проблем пешеходам и соблюдая весь технологический процесс. Изношенную брусчатку демонтируют, затем создают так называемую «подушку» из песчаного отсева, как следует её утрамбовывают и только потом кладут
— У нас также планируется провести такие же работы по улице Советской, где, как вы знаете, очень некачественная плитка лежит, и люди там ноги ломают, — говорит начальник цеха строительных работ МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарёв.