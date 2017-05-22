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16:44 (мск), источник: Sputnik.by

Прием документов в гимназии начнется уже в четверг

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Приемная кампания в белорусские гимназии начнется в Беларуси уже в этот четверг 25 мая — тогда стартует подача документов в учреждения образования.

В Беларуси насчитывается около двух с половиной сотен гимназий, включая гимназии-лицеи и другие формы организации учреждений образования.

Как поступить в гимназию?

Для поступления в гимназию в пятый класс школьнику необходимо сдать экзамены — по русскому и белорусскому языкам, а также математике.

Затем к оценкам за экзамены прибавят годовые отметки ребят по этим предметам, в сумме они могут получить 60 баллов.

Чтобы сдать вступительные экзамены, с 25 мая необходимо подать документы для обучения в гимназии — продлится прием документов до 1 июня. Первый экзамен, по русскому языку, пройдет уже 2 июня. Через три дня, 5 июня пройдет экзамен по математике, а 7 июня — по белорусскому языку.

Проходные баллы в некоторые гимназии Минска достигают 55−57 баллов, однако в среднем находятся на уровне 50 баллов. Конкурс в минские гимназии колеблется в среднем от 1,2 до 1,7 человек на место.

Чем отличается гимназия от средней школы?

Согласно действующему Кодексу об образовании, гимназия — это учреждение общего среднего образования, в котором отдельные учебные предметы изучают на повышенном уровне, то есть после обучения в гимназии ребенок должен лучше знать какой-либо предмет, чем выпускник СШ.

Для примера: в столичной гимназии № 6 на углубленном уровне изучают математику и физику, а в № 18 — иностранные языки, в том числе и французский. О «профиле» гимназий можно узнать на их сайтах.

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