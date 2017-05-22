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16:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Санкционный сыр продавали в Приморско-Ахтарске

В реализации обнаружили более 2,6 килограмма продукции из Германии. Импорт продовольствия и сырья этого государства все еще запрещен.

Источник: ГТРК «Кубань»

В Приморско-Ахтарске продавали санкционный сыр из Германии. О том, что в реализации находилось более 2,6 килограмма запрещенной к ввозу продукции, узнали сотрудники краевого управления Россельхознадзора.

Отметим, сыр, как и другое продовольствие или сырье, из ряда стран Европы, а также из США нельзя импортировать в Россию. Соответствующий указ подписан президентом страны.

Поэтому немецкую продукцию сняли с продажи и уничтожили в печи в станице Брюховецкой, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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