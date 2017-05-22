Санкционный сыр продавали в Приморско-Ахтарске
В реализации обнаружили более 2,6 килограмма продукции из Германии. Импорт продовольствия и сырья этого государства все еще запрещен.
В реализации обнаружили более 2,6 килограмма продукции из Германии. Импорт продовольствия и сырья этого государства все еще запрещен.
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Отметим, сыр, как и другое продовольствие или сырье, из ряда стран Европы, а также из США нельзя импортировать в Россию. Соответствующий указ подписан президентом страны.
Поэтому немецкую продукцию сняли с продажи и уничтожили в печи в станице Брюховецкой, сообщили ГТРК «Кубань» в