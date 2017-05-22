Санкционный сыр продавали в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске продавали санкционный сыр из Германии. О том, что в реализации находилось более 2,6 килограмма запрещенной к ввозу продукции, узнали сотрудники краевого управления Россельхознадзора.

Отметим, сыр, как и другое продовольствие или сырье, из ряда стран Европы, а также из США нельзя импортировать в Россию. Соответствующий указ подписан президентом страны.