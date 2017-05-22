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16:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе снесли пляж Blaga Beach

В станице Благовещенской Краснодарского края 22 мая снесли пляж Blaga Beach.

О случившемся рассказал владелец бывшего пляжа Валерий Диямандиди.

«Сносить пляж начали сегодня около 08:00. Просто приехали экскаваторы и начали сгребать все. Мы еле успели вынести технику», — пояснил Диямандиди.

До этого, по словам владельца Blaga Beach, в Благовещенскую приезжал мэр Анапы Сергей Сергеев вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Как ранее сообщали Юга.ру, в ту рабочую поездку 18 мая губернатор раскритиковал состояние городского пляжа в Анапе, сообщив, что с трудом отличил бы его от дикого и указав Сергееву на полосу препятствия из завезенного песка.

По словам владельца уничтоженного пляжа, Кондратьев во время обхода Бугазской косы не давал каких-либо указаний по поводу незаконности построек на Азовском побережье, а конкретно насчет Blaga Beach. Однако мэр Анапы уже на следующий день 19 мая вместе с сотрудниками полиции и судебными приставами вернулся на косу и потребовал демонтировать установленные ранее шлагбаумы. Мэр курорта мотивировал это тем, что губернатор потребовал ему разобраться с незаконными «дельцами» на косе. Он также подчеркнул, что все пляжи должны быть доступными для отдыхающих.

По словам Сергеева, на косе должен стоять пост санитарного контроля. Также он подчеркнул, что необходимо организовать бесплатный проезд на Бугаз и фиксировать все транспортные средства. Кроме этого, предполагается каждые сутки проверять санитарное состояние зоны отдыха и привлекать к ответственности людей, нарушающих порядок.

«Есть это у нас в правилах благоустройства города-курорта? Вот протокол, и приучите людей к порядку», — сказал Сергеев.

«На косе сносят много зон отдыха. Не было никакого протокола, приказа. Никого не волнует, что это частная собственность. Начали сносить и все. Я бывал за границей и знаю, что такое качественный отдых на чистом и обустроенном пляже. Blaga Beach был местом, где людям нравилось отдыхать. Мы создали неплохую инфраструктуру, для народа старались… Руки опускаются. В России бизнес строить — неблагодарное дело. После такого ничего уже не хочется», — подвел итог Диямандиди.

В интернете появились сочувствующие посты после появления новости о сносе пляжа.

«Очень жаль, это было прекрасное место», — написала в Instagram пользователь под ником vip.veliullaeva.

«Губернатору центральный пляж не понравился, мотивируя тем, что там хуже, чем на диком пляже. Так здесь что не устроило? Чистота и порядок?», — написала в Instagram пользователь fahretdinova1984.

«Уже три года подряд летом там отдыхаем. В Благовещенской хорошие, чистые пляжи, много развлечений, волейбол, кайтсерфинг. Радует наличие баров, так как магазинов там нет, днем и вечером можно хорошо провести время под классную музыку. Сильно расстроился, когда узнал о том, что пляжа Blaga Beach больше нет», — поделился своим мнением отдыхающий Евгений Спиридонов.

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