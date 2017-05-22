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18:31 (мск), источник: Водитель Петербурга

Ночь в Петербурге будет холодной. В Ленобласти — до нуля

Сутки 23 мая в Петербурге обещают быть прохладными и с кратковременными дождями. Об этом предупреждает городское управление МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Ночью похолодает до плюс 8−10 градусов. Местами до плюс 6. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Сила ветра будет достигать 10 метров в секунду.

В Ленобласти местами похолодает до 0 ночью. Зато день будет теплым — до плюс 21 градуса. Местами также возможен кратковременный дождь.

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