Ночь в Петербурге будет холодной. В Ленобласти — до нуля

Ночью похолодает до плюс 8−10 градусов. Местами до плюс 6. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Сила ветра будет достигать 10 метров в секунду.

В Ленобласти местами похолодает до 0 ночью. Зато день будет теплым — до плюс 21 градуса. Местами также возможен кратковременный дождь.